Federico Ravaglia, portiere del Bologna, si è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo aver parato un rigore a Lautaro e aver eliminato l'Inter dalla Coppa Italia con il resto dei compagni di squadra. "Stupendo, sono contento perché ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Questa è la prima volta per me a San Siro, non ho parole davvero. Entrare in questo stadio è stupendo, rimango sempre ammaliato dalla bellezza. Il rigore? Prima di tutte le partite guardiamo i rigoristi, appena ha fischiato ho pensato subito di pararlo e mi sono caricato, è andata bene. Lo riguarderò sul pullman qualche volta ora".