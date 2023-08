"Abbiamo giocato con personalità, sono moderatamente soddisfatto" ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa a margine del match contro il Torino, debutto stagionale e in Serie A dopo la promozione dello scorso giugno. "L'abbiamo interpretata senza paura, abbiamo cercato di fare gol senza riuscirci e portiamo via un punto importante al debutto. La prima in casa del Toro, una squadra che vuole arrivare in Europa...Noi sappiamo che dobbiamo pagare dazio. Da domani si pensa all'Inter".

Si aspetta regali prima dell'Inter?

"Cosa sono? (ride, ndr). Rispettiamo chi ha giocato oggi. A centrocampo hanno retto lo scontro fisico e tecnico con Ricci e Ilic, ora abbiamo l'Inter che ha altri giocatori: ci misureremo di gara in gara".

Quindi è un punto che dà maggiori consapevolezze?

"Ho detto ai ragazzi di avere il giusto equilibrio, mai esaltarsi e mai deprimersi. Dobbiamo essere sempre concentrati e determinati, quello che abbiamo fatto si dimentica e si tiene solo in cassaforte. L'Inter ha campioni, ma noi dobbiamo uscire a testa alta sapendo di aver dato tutto per Cagliari e per la Sardegna".