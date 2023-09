Imanol Alguacil ieri sera ha lasciato il Bernabeu con zero punti tra le mani, ma con la consapevolezza che la sua Real Sociedad può tenere testa a un gigante come il Real Madrid: "Abbiamo fatto una grande partita, ma non abbastanza perché volevamo vincere - il commento del tecnico basco in conferenza stampa -. Tuttavia, tra le partite che abbiamo giocato qui, è stata quella in cui abbiamo giocato meglio, pur senza vincere. Non è facile mettere in difficoltà questo Real Madrid, i 15 giocatori che sono scesi in campo hanno un livello altissimo. Siamo stati coraggiosi e abbiamo fatto molto bene. Il primo tempo, per lo spettatore, deve essere stato super bello. Abbiamo le idee chiare, negli ultimi anni siamo stati costanti ed equilibrati, e questa sera (ieri sera, ndr) lo abbiamo dimostrato ancora. La squadra ha dimostrato di poter affrontare squadre come il Real Madrid o l'Inter".

Parlando di due singoli, Alguacil ha concluso il discorso così: "Kubo ha tanta voglia di migliorarsi e di lavorare. Quanto a Barrenetxea è in condizioni fenomenali, vediamo se questo è l'anno della consacrazione, gli è sempre mancata quella continuità che ora sta avendo".