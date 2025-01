Oristanio sembra aver recuperato e dunque, nel caso, sarebbe titolare in attacco con Pohjanpalo. Secondo la Gazzetta dello Sport, in casa Venezia resistono appena un paio di ballottaggi nella testa di Di Francesco: Ellertsson o Condé, l'ultimo arrivato, per completare la mediana e Carboni o Candela in fascia, con Zampano che si sposta a seconda di chi gioca. Per il resto, restano out il lungodegente Svoboda, Duncan, Crnigoj e Doumbia.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo.