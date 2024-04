Problemi grossi in attacco per l'Udinese che domani ospiterà l'Inter. Come conferma la Gazzetta dello Sport, per Cioffi è stato un avvicinamento difficile alla sfida con i nerazzurri di Inzaghi: alla squalifica di Lucca e all’indisponibilità di Davis, si è aggiunta la partenza di Brenner per il Brasile. Cioffi dovrebbe riavere oggi il brasiliano, ma non c'è certezza.

Possibile il 'falso nueve', con Pereyra alle spalle di Thauvin e Samardzic di nuovo titolare in mezzo al campo.