Problema dell'ultimo minuto per il Torino, prossimo avversario dell'Inter e in campo tra pochi minuti per sfidare la Lazio. Vanoli è costretto a rinunciare a Milinkovic-Savic tra i pali: il portiere serbo, inizialmente inserito nell'undici titolare, non era al meglio fisicamente e il test nel riscaldamento non ha dato esito positivo. Al suo posto ci sarà Paleari, arrivato in estate dal Benevento e all'esordio assoluto in granata.

Cambia la formazione: sarà Alberto Paleari a difendere i nostri pali! https://t.co/isPFKHDwVH pic.twitter.com/lcxuURFkQ6 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 29, 2024