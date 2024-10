Il Torino si allena mettendo nel mirino l'Inter, avversario sabato sera in campionato. Un appuntamento in cui potrebbe rivedersi tra i pali Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo, escluso all'ultimo dall'undici titolare contro la Lazio per un trauma al ginocchio destro, potrebbe tornare a disposizione per il match di San Siro. Lo riporta ToroNews.net, ricordando che in caso di forfait il toccherà di nuovo ad Alberto Paleari.