Niente partita dell'ex per Lazaro, vittima di un nuovo problema muscolare: lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra e stagione finita con 90 minuti di anticipo. Lo conferma la Gazzetta dello Sport che poi spiega come Radonjic stia provando a recuperare almeno per la panchina: "È fermo in infermeria da fine aprile. Nelle prossime quarantott’ore farà alcuni test al Filadelfia in base ai quali Juric proverà a capire se sarà possibile averlo per uno spezzone sabato contro l’Inter. In uno stadio che si preannuncia pieno: ieri è stata raggiunta la quota dei 20.000 biglietti venduti".