Ivan Juric sta pensando anche ad un cambio di modulo per ridare vita al suo Torino, prossimo avversario dell'Inter in campionato. La Gazzetta dello Sport riferisce oggi che il tecnico granata starebbe valutando l'impiego delle due punte, in modo da fare spazio a Sanabria al fianco di Zapata. "Nelle ultime ore, approfittando di una partitella in famiglia con un po’ di giovani, il tecnico ha cominciato a rimodellare il Toro avviando le prove di 3-5-2.

In questi giorni, sta provando la coppia Zapata-Pellegri (in alternativa Karamoh), ma è ovvio che quando Sanabria rientrerà dal ritiro del Paraguay diventerà lui il candidato numero uno a prendere il posto accanto a Duvan. È una prima traccia, una strada tutta nuova che va tentata per ritrovare il feeling con il gol".