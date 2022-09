Il Torino arriva a San Siro senza Juric, bloccato da una polmonite, e si prepara a sfidare l'Inter. Per la sfida di San Siro è arrivata la prima convocazione per l'ex Karamoh e ha recuperato anche Singo che dovrebbe però partire dalla panchina con Lazaro dal 1'. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, aggiungendo anche che Buongiorno è in vantaggio su Schuurs, mentre Linetty affiancherà Lukic a centrocampo. In attacco non si tocca Vlasic, "con la probabile sorpresa Demba Seck in vantaggio su Radonjic in un ballottaggio spuntato nelle ultime ore", si legge.