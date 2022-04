Direttamente dal sito dello Spezia arriva il report dell'allenamento odierno dei prossimi avversari dell'Inter. "Prosegue sul terreno dello stadio ‘A. Picco’ la preparazione delle Aquile, che venerdì sera affronteranno l’Inter nella sfida valida per il 33° turno di campionato. Seduta tattica quella svolta dai ragazzi di mister Thiago Motta, che dopo il consueto riscaldamento tecnico, hanno lavorato su situazioni offensive per chiudere con una partitella a campo ridotto. Rientrato regolarmente in gruppo Mehdi Bourabia. Domani mattina rifinitura al Picco".