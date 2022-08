Nuova seduta mattutina quest'oggi per lo Spezia di Luca Gotti , che sul terreno del "Comunale" di Follo ha proseguito nella preparazione della sfida con l'Inter , in programma sabato alle 20:45. I bianconeri hanno cominciato con un riscaldamento tecnico, per poi proseguire con il lavoro in palestra e le esercitazioni tecniche in campo sotto lo sguardo del tecnico di Adria. Regolarmente in gruppo Viktor Kovalenko .

Nel primo pomeriggio, il gruppo bianconero si è poi ritrovato al "Ferdeghini" per il consueto incontro annuale obbligatorio con l'AIA, rappresentata dal direttore di gara Matteo Gariglio, il quale si è intrattenuto con Gyasi e compagni per affrontare le ultime modifiche del regolamento, come quelle relative al funzionamento della regola del fuorigioco, e analizzare insieme alcuni episodi, in modo da fornire a giocatori e staff i corretti strumenti per valutare le varie situazioni che possono accadere sul rettangolo verde. Per domani è in programma una seduta pomeridiana sui terreni di Follo.