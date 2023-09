Dopo la vittoria di prestigio sulla Juventus, nella giornata di ieri il Sassuolo è tornato subito in campo per iniziare a preparare la sfida di mecoledì sera contro l'Inter, con la squadra divisa in due gruppi a seconda di chi ha giocato o meno contro i bianconeri. Oggi Berardi e compagni hanno svolto un altro allenamento mattutino mentre nel pomeriggio la dirigenza, gli staff e le due prime squadre, maschile e femminile, faranno visita allo stand Mapei presso il Cersaie di Bologna e ad altri partner commerciali del club.