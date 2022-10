Sampdoria subito in campo a Bogliasco questa mattina per preparare la sfida contro l'Inter in programma sabato sera. Scarico e cure per i calciatori maggiormente impiegati a Cremona, seduta sul campo 2 del 'Mugnaini' per gli altri componenti della rosa. Lavoto differenziato tra campo e palestra per Harry Winks e Jeison Murillo, mentre Manuel De Luca prosegue invece il proprio percorso di riabilitativo. Mercoledì è in agenda una seduta pomeridiana.