Dopo la squillante vittoria contro la Fiorentina, la Sampdoria si è ritrovata questa mattina a Bogliasco per preparare l'ultima partita di campionato a San Siro contro l'Inter (domenica ore 18). Squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio contro i viola, assenti Morten Thorsby in permesso e Vladyslav Supriaha che si è già aggregato alla nazionale Under 21 ucraina. A parte Stefano Sensi, mentre Manolo Gabbiadini prosegue il suo iter di recupero. Domani - riporta sampdoria.it - è prevista altra sessione mattutina.