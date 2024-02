"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Con questo comunicato, pubblicato sul sito pochi minuti fa, la Salernitana ha ufficializzato l'addio a Filippo Inzaghi dopo il capitombolo interno con l'Empoli. Dunque, non ci sarà il derby in famiglia venerdì prossimo al Meazza contro Simone. Per stasera, invece, è attesa la firma di Fabio Liverani: sarà lui il terzo tecnico dei campani dopo Sousa e, appunto, Inzaghi.