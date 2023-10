Si è svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura pre-Inter per la Roma di José Mourinho, ritrovatasi a Trigoria per l'ultimo training prima della partenza per Milano. Assenti dalla seduta gli infortunati Dybala, Smalling, Spinazzola, Renato Sanches, Pellegrini e ovviamente Abraham e Kumbulla. Mentre dalle immagini pubblicate dai capitolini si vede Azmoun, del tutto recuperato dopo il problermino che lo aveva tenuto fuori con lo Slavia Praga. Durante l'allenamento, l'allenatore dei giallorossi ha riunito i giocatori in un cerchio attorno a lui per fare loro un discorso motivazionale.

Ultimo allenamento prima della partenza per Milano #ASRoma pic.twitter.com/Q0uipV35zr — AS Roma (@OfficialASRoma) October 28, 2023