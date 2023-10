Ancora diverse assenze per Mourinho in vista del match di domenica contro l'Inter. Come conferma il Corriere dello Sport, il tecnico portoghese non potrà contare sui vari Smalling, Dybala, Pellegrini, Sanches e Azmoun oltre ai lungodegenti Pellegrini e Abraham. Possibile il ritorno al doppio centravanti Lukaku-Belotti con Paredes in cabina di regia e Llorente al centro della difesa.

PROBABILE ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti.