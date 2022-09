Lorenzo Pellegrini continua a sudare a Trigoria con un obiettivo in testa: recuperare dall'affaticamento al flessore sinistro per la sfida contro l'Inter, in programma sabato a San Siro alle 18. Come appreso da Vocegiallorossa.it, le condizioni del centrocampista stanno migliorando e rientrerà gradualmente in gruppo per poter scendere in campo contro i nerazzurri.