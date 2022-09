Niente Inter per Rick Karsdorp. Il terzino della Roma è stato sottoposto agli esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK: i test hanno evidenziato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore, destinato a saltare la sfida di San Siro in programma al rientro dalla sosta, sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer.