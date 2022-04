In vista del match di sabato pomeriggio tra Inter e Roma, la squadra di José Mourinho si è ritrovata questa mattina a Trigoria per la canonica sessione d'allenamento durante la quale i giallorossi si sono divisi tra lavoro atletico e tecnico-tattico. Buone notizie per lo Special One che recupera Sergio Oliveira come rende noto Retesport che avanza anche un'ipotesi di formazione. In attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Mkhitaryan alle spalle di Abraham, con Pellegrini a supporto.