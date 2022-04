Nella mattinata di oggi la Roma si è ritrovata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per svolgere la rifinitura in vista della sfida contro l'Inter, in programma domani alle 18 a San Siro. Come riportano i colleghi di Vocegiallorossa.it, ha svolto l'allenamento regolarmente in gruppo anche Leonardo Spinazzola, al rientro dopo il grave infortunio accusato in Nazionale.