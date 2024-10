Questa sera all'Olimpico l'atmosfera non sarà delle migliori per la Roma, con la Curva Sud che per i primi 15 minuti della partita resterà fuori dallo stadio in segno di contestazione contro la proprietà. Lo conferma La Gazzetta dello Sport che prova poi a disegnare le scelte di Juric, pronto ad affidarsi alla solita difesa a tre con due dubbi da sciogliere: uno riguarda il ballottaggio tra Angelino e Hermoso come terzo di difesa (il primo dovrebbe partire dall'inizio, con Zalewski in fascia), l'altro è quello tra Koné (favorito) e Pisilli a centrocampo. In attacco ci saranno dal 1' sia Dybala che Dovbyk.