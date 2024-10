La presenza o meno di Artem Dovbyk è il grande dubbio di formazione che Ivan Juric si porterà fino a ridosso di Roma-Inter, in programma domenica sera all'Olimpico. L'attaccante ucraino, reduce da due presenze con la sua Nazionale, si è ripresentato a Trigoria con un'infiammazione al ginocchio che andrà gestita con cautela. Nel caso in cui dovesse scendere in campo, l'ex Girona avrebbe alle sue spalle Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. A centrocampo, si va verso la soluzione con Bryan Cristante assieme a Manu Koné, favorito su Niccolò Pisilli; come quinti Celik e Angeliño, con Mario Hermoso a completare la difesa a tre con Gianluca Mancini ed Evan N'Dicka