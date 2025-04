Dopo due giorni di riposo concessi alla squadra da Claudio Ranieri, oggi la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro l'Inter, la cui collocazione temporale non è ancora stata ufficializzata.

Come riporta Vocegiallorossa.it, in attesa di capire quando si giocherà la sfida valida per la 34esima giornata di Serie A, i capitolini registrano la buona notizia relativa al recupero di Saud Abdulhamid, che si è allenato con i compagni dopo aver superato l'infortunio muscolare accusato con l'Arabia Saudita durante la scorsa sosta. Ancora assente, invece, Victor Nelsson, fuori per un problema al piede.