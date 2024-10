Paulo Dybala continua a lavorare a parte per il fastidio avvertito al flessore sinistro alla vigilia del match con il Monza. Escluse lesioni, l'obiettivo dell'argentino è ora quello di accelerare per tornare a disposizione contro l'Inter come spiega il Corriere dello Sport: qualche altro giorno di palestra e poi lunedì test in campo per capire le sensazioni ed, eventualmente, il rientro in gruppo.

Al contrario, quasi impossibile il recupero di El Shaarawy, che a Monza ha subito un leggero stiramento del polpaccio: si prevede uno stop di qualche settimana per l'ex Milan.