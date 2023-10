Il Corriere dello Sport aggiorna sulle ultime novità dall'infermeria Roma in vista del match di domani contro l'Inter. Oltre al rientro dal 1' di Spinazzola, gestito in Europa League proprio in ottica nerazzurra, i giallorossi recupereranno anche Kristensen e Azmoun. Diverso il discorso per Smalling e Dybala: il difensore non è ancora pronto, mentre l'argentino spera di esserci almeno in panchina e deciderà oggi insieme a Mourinho se partire per Milano.

Per quanto riguarda la formazione, in attacco El Shaarawy dovrebbe essere ancora preferito a Belotti per affiancare l'ex Lukaku, ma il vero ballottaggio è tra Bove e Aouar a centrocampo.