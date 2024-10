Paulo Dybala domani sarà regolarmente a disposizione di Ivan Juric alla ripresa degli allenamenti della Roma in vista della sfida con l'Inter. Secondo Sky Sport, questa notizia porta automaticamente alla candidatura dell'attaccante argentino per una maglia da titolare per il match dell'Olimpico contro i nerazzurri dopo aver smaltito il problema fisico accusato nel match di Europa League contro l'Athletic Bilbao.