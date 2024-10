La Roma torna al lavoro al centro sportivo di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match interno contro l'Inter. Ivan Juric ha a disposizione un gruppo ristretto, chiaramente a causa dei 15 calciatori giallorossi convocati dalle rispettive nazionali, motivo per cui sono stati aggregati alla seduta tanti giovani. Si è allenato con il resto della squadra anche Enzo Le Fée, il quale sta recuperando dall'infortunio al ginocchio destro rimediato contro l'Empoli. Assenti, invece, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy.