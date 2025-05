Un solo dubbio per il PSG: Barcola o Doué per completare il tridente con Dembelé e Kvaratskhelia, con il primo favorito. È quanto conferma oggi La Gazzetta dello Sport sulla formazione dei francesi che oggi sfideranno l'Inter in finale di Champions. Nessun ballottaggio nelle altre dieci posizioni, con Donnarumma protetto da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes, poi Fabian Ruiz, Vitinha e Joao Neves in mediana.