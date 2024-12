Archiviata la vittoria contro la Lazio, il Parma di Fabio Pecchia torna subito al lavoro a Collecchio per preparare la partita di venerdì contro l'Inter. La squadra, riporta il sito ufficiale ducale, è stata divisa in due gruppi, dove chi ha giocato di più contro i biancocelesti ha svolto defaticante e palestra, mentre chi è sceso in campo meno minuti o non ha giocato ha svolto attivazione, lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazione tecnica offensiva, una partita a campo ridotto e lavoro atletico. Il programma di allenamento prevede una seduta al mattino nella giornata di martedì 3 dicembre.