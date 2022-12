Si rientrerà col botto in Serie A, considerando la sfida subito dal grandissimo valore tecnico tra Inter e Napoli, in programma allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro mercoledì 4 gennaio alle 20:45. Il club partenopeo, in preparazione a questo appuntamento clou, ha annunciato una terza amichevole (oltre alle due nel ritiro in Turchia, contro Antalyaspor e Crystal Palace, ndr), di scena sabato 17 dicembre al 'Maradona' contro il Villarreal.