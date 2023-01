Nessun problema per Spalletti, che avrà per domani contro l'Inter tutta la rosa a sua disposizione. L'unico dubbio riguarda Sirigu. Diversi, invece, i dubbi di formazione: come riferisce la Gazzetta dello Sport, al centro della difesa dovrebbe essere riconfermato ancora il brasiliano Juan Jesus al fianco di Kim Minjae, visto che il kosovaro Rrahmani sta bene ma non gioca da tre mesi. Negli altri ballottaggi al momento il portoghese Mario Rui appare favorito sull’uruguaiano Olivera per il ruolo di terzino sinistro, mentre l’ala destra dovrebbe essere Politano che si fa preferire al messicano Lozano. Attenzione anche al francese Ndombele, che è in buona forma e potrebbe essere un’ottima mossa in corsa.