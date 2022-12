Seduta mattutina per il Napoli, in campo Winter Football Series nel ritiro in Turchia. La squadra azzurra, prima avversaria dell'Inter nel 2023, ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla con le mani, seguita da una partitina a campo ridotto con cinque porte piccole. Spalletti ha poi diviso i suoi in due gruppi: uno ha svolto lavoro tattico con le sagome, l'altro lavoro di potenza aerobica. La seduta si è chiusa con una partita a campo ridotto. Rrahmani ha fatto lavoro personalizzato in campo, Sirigu ha invece lavorato in piscina.