Dopo il giorno di riposo concesso da Mazzarri, ieri il Napoli è tornato ad allenarsi in vista del match di domani con l'Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro ha incassato due buone notizie: Lindstrom si è allenato in gruppo e appare pienamente recuperato, così come Zielinski che a Madrid era stato toccato duro da Rudiger. Sia il polacco che Osimhen dovrebbero essere titolari contro Lautaro e compagni. Restano out Olivera e Mario Rui.