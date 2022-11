Campanello d'allarme per Napoli, prossimo avversario dell'Inter al rientro dalla sosta: nelle ultime ore Victor Osimhen ha accusato un nuovo infortunio. Come riferisce su Twitter la Federcalcio nigeriana, l’attaccante azzurro ha lasciato il ritiro della Nigeria per un problema fisico non specificato. "Aggiornamento sull'amichevole Portogallo-Nigeria: Chidozie Awaziem sostituisce Olisa Ndah infortunato, mentre Cyriel Dessers sostituisce l'infortunato Victor Osimhen", si legge nel tweet.