Piotr Zielinski, uscito un po' malconcio dal match del Bernabeu contro il Real Madrid, è stato inserito regolarmente nella lista dei convocati di Walter Mazzarri per Napoli-Inter, in programma questa sera allo Stadio Maradona (kick-off ore 20.45). Assente, come annunciato ieri, il terzino Alessandro Zanoli. Ecco l'elenco completo:

IDASIAK Hubert GOLLINI Pierluigi MERET Alex DI LORENZO Giovanni JUAN JESUS NATAN Bernardo De Souza OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir ANGUISSA Frank CAJUSTE Jens DEMME Diego ELMAS Eljif GAETANO Gianluca LINDSTROM Jesper LOBOTKA Stanislav ZIELINSKI Piotr POLITANO Matteo KVARATSKHELIA Khvicha RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni ZERBIN Alessio OSIMHEN Victor.