Dopo il Winter Football Series ad Antalya, concluso con la vittoria in amichevole sul Crystal Palace, il Napoli riprenderà gli allenamenti mercoledì pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri, avversari dell'Inter in campionato il 4 gennaio, in questo periodo di preparazione affronteranno due test allo Stadio Maradona: il 17 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20.