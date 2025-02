Pian piano, Antonio Conte comincia a recuperare i pezzi in difesa, perduti nelle scorse settimane. In vista della delicata trasferta di Como di domenica prossima, che precede di una settimana il big match scudetto con l'Inter, il Napoli si prepara a riaccogliere tra i convocati Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola per risolvere l'emergenza sulla sinistra: l'uruguaiano, secondo quanto riferisce Sky Sport, è più vicino al rientro ma anche l'ex Roma potrebbe tornare a disposizione per la trasferta in casa dei lariani.