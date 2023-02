Penultimo allenamento in preparazione del derby di domenica sera per il Milan, che stamattina ha lavorato sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo aver effettuato l'attivazione muscolare in palestra, la squadra rossonera è uscita sul campo centrale dove ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi seguiti da una serie dii torelli a tema. L'allenamento è proseguito con la parte tattica che ha preceduto la consueta partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione odierna.