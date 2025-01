Infortunio serio per Emerson Royal, come era apparso a caldo in campo ieri sera, all'alba di Milan-Girona: gli esami a cui è stato sottoposto il brasiliano hanno evidenziato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Un problema che lo terrà fuori per diverse settimane, ovviamente impedendogli di giocare il terzo derby stagionale contro l'Inter, in programma il prossimo 2 febbraio. I rossoneri, che sostituiranno il brasiliano con il nuovo arrivato Kyle Walker, oggi hanno salutato il rientro in gruppo di Noah Okafor, tornato alla corte di Sergio Conceicao dopo l'affare saltato sul più bello con il Lipsia.