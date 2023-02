Il Milan prepara il derby di domenica sera contro l'Inter, ma nel frattempo riaccoglie in gruppo Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese, infatti, è tornato ad allenarsi quest'oggi coi compagni seppur parzialmente dopo otto mesi di assenza. Per lui solo fase di riscaldamento col gruppo di Stefano Pioli, prima di proseguire nel lavoro personalizzato. Lo svedese conta di rientrare per la metà di questo mese.