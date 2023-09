Dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra da Stefano Pioli, oggi il Milan ha ripreso la preparazione in vista del match contro l'Inter di sabato. A Milanello, riporta Sky Sport, sono tornati Samuel Chukwueze, Rade Krunic, Simon Kjaer, Tijjani Reijnders e Luka Jovic, reduci dai rispettivi impegni con le nazionali; domani sarà il turno di Rafael Leao, mentre gli statunitensi Musah e Pulisic arriveranno nella giornata di giovedì.

Quanto agli acciaccati, Olivier Giroud ha svolto un allenamento personalizzato, come da programma, per non sollecitare troppo la caviglia infortunata contro l'Irlanda, un problema che comunque non fa scattare nessun allarme in ottica derby. Pierre Kalulu, infine, che nei giorni scorsi ha accusato un problema muscolare, tra giovedì e venerdì verrà sottoposto a nuovi accertamenti.