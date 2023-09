Esattamente come accaduto ieri, anche nella giornata odierna Olivier Giroud ha svolto una seduta di allenamento personalizzato, l'ultima prima di rientrare in gruppo domani, quando andranno in scena le prove tattiche in vista del derby di sabato sera. Intanto, a Milanello, sono tornati altri giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, ovvero Rafael Leao, Rade Krunic, Theo Hernandez, Mike Maignan e Malick Thiaw. Gli statunitensi Christian Pulisic e Yunus Musah, già arrivati a Milano, riabbracceranno i compagni nella seduta di domani. Lo riporta Milannews.it.