Con Ibrahimovic, Krunic, Rebic e Florenzi indisponibili, la formazione di Stefano Pioli per contrastare l'Inter sarà quasi sicuramente composta da buona parte della squadra che lo scorso anno ha conquistato il titolo di campioni d'Italia. Confermatissimo Maignan tra i pali, il francese - secondo il Corriere dello Sport - sarà protetto dal poker difensivo Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali e Bennacer in mediana, alle spalle del trio Messias, De Ketelaere, Leao. Giroud in solitaria davanti alla ricerca di un nuovo guizzo letale.