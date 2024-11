Momento delicato per il RB Lipsia, sconfitto ieri anche dall'Hoffenheim per 4-3. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la squadra di Marco Rose è stata superata al secondo posto dall'Eintracht Francoforte e, con quella di ieri, sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite (pari col Borussia MG e ko con Dortmund, Celtic e, appunto, Hoffenheim).

"Se giochi e lavori per un club ambizioso e con grandi obiettivi, allora quattro partite di fila senza vincere ovviamente significano qualcosa. Questo crea disordine. Ora tocca a noi riportare la calma", ha detto Rose a margine dello scivolone di ieri. "Siamo stati troppo molli come prestazione, contrasti, protezione nelle fasi decisive. Ci manca la cattiveria necessaria. Sarebbe già un successo presentarci in maniera diversa a Milano, avere un altro atteggiamento, difendere da squadra".

Ma la lista degli assenti sarà folta anache con l’Inter: a Milano mancheranno sicuramente Simons, Raum, Poulsen, Elmas e Schlager.