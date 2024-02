Emergenza difesa per il Lecce in proiezione alla sfida con l'Inter di domenica. D'Aversa deve rinunciare agli squalificati Pongracic e Dorgu, mentre Baschirotto è da valutare (ieri non si è allenato a causa della febbre): per un posto a centro della difesa restano in piedi le opzioni Touba, favorito, e il francese Blin, con Gendrey e Gallo esterni difensivi. A centrocampo spazio a Ramadani e Kaba insieme ad uno tra Rafia e Gonzalez. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.