Continua la preparazione del Lecce, primo avversario dell'Inter nella Serie A 2022/23. Domani mattina è in programma la partenza per l’Emilia dove i giallorossi saranno impegnati in amichevole con il Parma, con calcio d'inizio in programma alle 20.30 presso lo stadio Tardini. Sono 25 i calciatori convocati dal tecnico Baroni: il club salentino precisa che Majer, Björkengren, Lemmens, Nizet, Samooja e Mommo si ritroveranno al mattino per una seduta d’allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.