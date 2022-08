"Piove sul bagnato in casa Lecce: all’infortunio dei difensori centrali Dermaku e Tuia, si è aggiunto il dubbio sulla presenza del turco Cetin". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport provando a disegnare la probabile formazione dei salentini contro l'Inter, match in cui saranno assenti i non convocati Tuia, Dermaku, Askildsen, Bjorkengren e Samek.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.