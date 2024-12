Arrivano notizie positive da Formello per Marco Baroni che, alla vigilia della sfida di altissima classifica con l'Inter, recupera Patric, Alessio Romagnoli e Matias Vecino. Come riportato da LaLaziosiamo.it, i tre oggi hanno cominciato la seduta odierna con un riscaldamento differenziato prima di riunirsi ai compagni per le prove tattiche. Il difensore spagnolo, uscito acciaccato dalla gara d'Europa League con l'Ajax, è in vantaggio proprio su Romagnoli e Gigot (regolarmente in gruppo dopo il riposo di ieri) per fare coppia con Mario Gila al centro della difesa; sulle fasce Marusic è in pole position davanti a Lazzari, mentre Nuno Tavares è sicuro di una maglia da titolare a a sinistra. Davanti la scelta dovrebbe ricadere su Pedro, con Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni ai suoi lati, vista l'assenza per squalifica di Valentin Castellanos. In mediana intoccabile il tandem Guendouzi-Rovella.